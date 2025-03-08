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В Москву прилетели скворцы

В Москву вернулись перелетные скворцы
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Jkush/Shutterstock/FOTODOM

В Москву вернулись с зимовья перелетные скворцы. Об этом пишет агентство «Москва».

Этих птиц заметили на Красной Пресне, в Тушино, Филях и в Новой Москве. Возвращение скворцов произошло на две недели раньше, чем обычно, что связывают с необычно ранним наступлением фенологической весны в 2025 году.

До этого сообщалось, что первый день весны в Москве стал одним из пяти самых теплых в этом столетии. 1 марта на метеостанции ВДНХ температура воздуха достигла показателя в 4,9°С, а на Балчуге — до 5,6°С.

При этом синоптик Александр Ильин предупреждал, что после теплых и солнечных 8-11 марта в столицу вернется зимняя погода и мокрый снег. Сообщается, что в ночные часы во второй половине второй декады марта воздух будет остывать до минус 13°С.

Ранее культовая австралийская птица раскрыла свой скрытый талант.

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