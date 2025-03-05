Культовая австралийская птица раскрыла свой скрытый талант

Ученые из Университета Ла Троба обнаружили, что знаменитая австралийская птица лирохвост не только мастерски имитирует звуки, но и ведет своеобразное «сельское хозяйство». Эти птицы создают микросреду, способствующую размножению их добычи, а затем возвращаются, чтобы устроить пир. Работа опубликована в журнале Journal of Animal Ecology (JAE).

Лирохвосты(Menura novaehollandiae) — одни из самых узнаваемых птиц Австралии. Они знамениты своими великолепными хвостами, напоминающими форму лиры, а также невероятной способностью имитировать звуки окружающей среды, включая голоса других птиц, лай собак, шум бензопил и даже рингтоны телефонов.

Благодаря этим удивительным навыкам они стали частью австралийской культуры. Лирохвост изображен на 10-центовой монете Австралии, упоминается в легендах аборигенов и часто появляется в книгах, фильмах и телепередачах о природе.

Исследователи провели наблюдения за этими наземными птицами и выяснили, что они активно перерабатывают лесную подстилку и почву. В результате этого вмешательства в лесной подстилке появляется больше червей, многоножек и пауков — основных компонентов их рациона.

Чтобы проверить влияние лирохвостов на окружающую среду, исследователи оградили участки леса, ограничив доступ птиц. В некоторых из этих зон они имитировали действия птиц, разгребая почву и листву. Там, где происходило такое «искусственное» вмешательство, количество и размер беспозвоночных были значительно выше, чем в местах без «обработки».

По словам ведущего автора исследования Алекса Мэйси, такой тип «животного фермерства» крайне редок.

«Лирохвостые птицы создают идеальные условия для своей добычи, фактически откармливая ее перед тем, как съесть», — объяснила Мэйси.

Лирохвосты обитают в влажных эвкалиптовых лесах юго-восточной Австралии и оказывают значительное влияние на местную флору и фауну. По данным ученых, в процессе «фермерства» они перемещают около 155 тонн почвы и лесной подстилки на каждый гектар.

Помимо этого, они играют важную роль в снижении интенсивности лесных пожаров. Закапывая листья и ветви, они уменьшают количество горючего материала, способствуя безопасности экосистем.

Активность лирохвостов охватывает миллионы гектаров лесов Австралии. Благодаря своим «фермерским» привычкам, они поддерживают биоразнообразие и стабилизируют экосистемы, в которых живут. Теперь перед учеными стоит новая задача — выяснить, как защитить этих удивительных пернатых экологов.

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