Синоптик предрек возвращение зимы в Москву

Синоптик Ильин заявил, что зима вернется в Москву 12-го после солнечного 8 марта

Синоптик Александр Ильин заявил, что зимняя погода вернется в Москву 12 марта, однако в Международный женский день, 8 Марта, погода будет солнечной. Его слова приводит RT и «Аif.ru».

«В субботу и воскресенье будет солнечно. Днем в Москве — +7...+9 °С, по области — +6...+11°С. Ветер успокоится до 3—8 м/с», — рассказал он.

По словам Ильина, 12-13 марта начнет холодать, дневная температура не будет подниматься выше 2°С, а на улицах пойдет мокрый снег.

«В период с 15 по 18 марта столбик термометра может показать до минус двух градусов, возможен слабый снегопад. В ночные часы во второй половине второй декады воздух будет остывать до минус 13 градусов», — рассказал синоптик.

До этого главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что 8 марта температура воздуха в Москве и Московской области приблизится к отметке +7°C.

Ранее Гидрометцентр спрогнозировал москвичам аномально теплое начало весны.