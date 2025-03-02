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Первый день весны в Москве стал одним из самых теплых за сто лет

Первый день весны в Москве стал одним из пяти самых теплых в этом столетии
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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Первый день весны в Москве выдался теплым, он вошел в число пяти самых теплых в этом столетии. Об этом сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале.

«Этот день вошел в число пяти самых теплых в текущем столетии и в число 10 самых теплых за всю историю инструментальных наблюдений, которые на метеостанции ТСХА ведутся с 1879 года», — написала она.

В минувшую субботу на метеостанции ВДНХ температура воздуха достигла показателя в 4,9°С, а на Балчуге — до 5,6°С.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщал, что весна в столичном регионе начнется с аномально теплой погоды. Так, в первый день марта в Москве температура воздуха превысит среднесуточную норму на два градуса, а затем аномалия достигнет четырех градусов.

В целом такой прогноз не означает, что снега больше вообще не будет – обычно март имеет среднеклиматическую отрицательную температуру в столичном регионе. Однако смело можно прогнозировать ранний сход снега, уверен специалист.

Ранее сообщалось, что в трех округах России ожидается похолодание.

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