В Дагестане произошли пожары в многоэтажках из-за давления газа

Пожары произошли в трех многоэтажках в Дагестане из-за увеличения давления газа

В трех многоквартирных домах в дагестанском Кизилюрте из-за резкого увеличения давления газа произошли пожары. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

«Сегодня в трех многоквартирных домах города Кизилюрта почти одновременно произошли пожары», — говорится в сообщении.

Отмечается, что причина у всех происшествий одна — резкое увеличение давления газа.

Уточняется, что пострадавших в результате происшествий нет.

Возгорания произошли в четырех квартирах в трех соседних домах по улице Гагарина в Кизилюрте.

В январе сообщалось, что в дагестанском Хасавюрте загорелся двухэтажный мебельный цех на площади 1,5 тыс. квадратных метров. При этом в спасательном ведомстве отметили, что огонь перекинулся на жилой дом. Возгорание удалось потушить.

Ранее появилось видео пожара в промзоне Химок.