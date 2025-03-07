Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Дагестане произошли пожары в многоэтажках из-за давления газа

Пожары произошли в трех многоэтажках в Дагестане из-за увеличения давления газа
close
Dmitriy Yermishin/Shutterstock/FOTODOM

В трех многоквартирных домах в дагестанском Кизилюрте из-за резкого увеличения давления газа произошли пожары. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

«Сегодня в трех многоквартирных домах города Кизилюрта почти одновременно произошли пожары», — говорится в сообщении.

Отмечается, что причина у всех происшествий одна — резкое увеличение давления газа.

Уточняется, что пострадавших в результате происшествий нет.

Возгорания произошли в четырех квартирах в трех соседних домах по улице Гагарина в Кизилюрте.

В январе сообщалось, что в дагестанском Хасавюрте загорелся двухэтажный мебельный цех на площади 1,5 тыс. квадратных метров. При этом в спасательном ведомстве отметили, что огонь перекинулся на жилой дом. Возгорание удалось потушить.

Ранее появилось видео пожара в промзоне Химок.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами