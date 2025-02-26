В Москве потушили пожар в салоне красоты

Пожарные ликвидировали возгорание в салоне красоты на Ленинградском проспекте в Москве. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

Возгорание произошло на первом этаже девятиэтажного здания. Сотрудники МЧС спасли троих жильцов дома, включая ребенка. Еще 15 человек были эвакуированы. Никто не пострадал.

Пламя распространилось на площади 40 квадратных метров. В тушении участвовали 32 сотрудника МЧС и восемь единиц техники.

25 февраля пять человек пострадали во время пожара в подъезде многоэтажного жилого дома на улице Академика Варги в Москве. Пострадавшие надышались угарным газом. Черемушкинская межрайонная прокуратура начала проверку инцидента и обстоятельств пожара. Предварительно установили, что возгорание произошло на первом этаже в помещении консьержа.

До этого пожарные потушили горящий корпус военно-медицинской академии в Петербурге. Возгорание произошло в историческом здании Обуховской больницы — одной из первых городских больниц в истории России. Пожар был на втором и третьем этажах, а также на кровле. Огонь распространился на площади 200 квадратных метров.

Ранее в Оренбургской области вспыхнула буровая скважина.