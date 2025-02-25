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Несколько жильцов пострадали при пожаре в подъезде многоэтажки в Москве

ТАСС: пять человек надышались угарным газом при пожаре в жилом доме в Москве

Пять человек пострадали во время пожара в подъезде многоэтажного жилого дома на улице Академика Варги в Москве. Об этом сообщили ТАСС в оперативных службах.

По словам источника, пострадавшие надышались угарным газом.

Черемушкинская межрайонная прокуратура начала проверку инцидента и обстоятельств пожара. Предварительно установили, что возгорание произошло на первом этаже в помещении консьержа.

До этого сообщалось, что пожарные спасли восемь человек во время пожара. В МЧС рассказали, что возгорание тушили 18 специалистов и пять единиц техники. Некоторых жильцов пришлось спасать с помощью штурмовой лестницы. Среди эвакуированных есть дети.

Накануне пожарные потушили горящий корпус военно-медицинской академии в Петербурге. Возгорание возникло в историческом здании Обуховской больницы — одной из первых городских больниц в истории России. Пожар был на втором и третьем этажах, а также на кровле. Вскоре огонь локализовали на площади 200 кв. м.

Ранее в Оренбургской области вспыхнула буровая скважина.

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