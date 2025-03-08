Стали известны подробности о взятом США инструкторе боевиков в «Крокусе»

Задержанный американскими властями Мохаммад Шарифулла, который признался в том, что инструктировал нескольких исполнителей теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле», является гражданином Афганистана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в спецслужбах Таджикистана.

«Подозреваемый в совершении теракта в кабульском аэропорту Мухаммад Шафиулла не гражданин Таджикистана, а является гражданином Афганистана», — говорится в сообщении.

Источник агентства подтвердил, что Шафиулла был выдан Пакистаном по запросу американских властей. Он добавил, что задержанный не проходил ни по каким уголовным делам в Таджикистане.

О задержании Мохаммада Шарифуллы, подозреваемого в причастности к планированию теракта в московском концертном зале «Крокус Сити Холл» 22 марта 2022 года, стало известно 7 марта. Мужчина, являющийся членом ИГИЛ (организация запрещена в России), признался в инструктировании потенциальных исполнителей теракта по использованию автоматического оружия. Он также опознал среди задержанных в России лиц тех, кому он давал инструкции.

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Ранее в Госдуме призвали не восстанавливать «Крокус Сити Холл».