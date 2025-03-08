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В США объявился участник теракта в «Крокус Сити Холле». Шарифулла учил боевиков пользоваться оружием

Организатор взрыва в Кабуле признался в причастности к теракту в «Крокусе»
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Григорий Сысоев/РИА Новости
Предполагаемый организатор взрыва в аэропорту Кабула в 2021 году признался в причастности к прошлогоднему теракту в «Крокус Сити Холле». Мохаммад Шарифулла, которого задержали на афгано-пакистанской границе и доставили в США, сообщил, что учил пользоваться оружием напавших на «Крокус» боевиков запрещенной в России террористической группировки.

Предполагаемый организатор взрыва в аэропорту Кабула, произошедшего в 2021 году, признался в причастности к прошлогоднему теракту в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье. Об этом сообщило министерство юстиции США.

Мохаммад Шарифулла был задержан 2 марта на афгано-пакистанской границе при содействии американской разведки. Его подозревают в организации взрыва 26 августа 2021 года в Кабуле, когда американские войска покидали Афганистан. В результате теракта погибли 13 американских военнослужащих и не менее 170 афганцев.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт подтвердила, что Шарифулла был доставлен в США, где во время допроса признался в преступлениях, связанных не только с атакой в аэропорту Кабула, но и с терактами в России и Иране.

По данным минюста США, Шарифулла являлся членом запрещенной в России террористической группировки «Вилаят Хорасан» и передавал инструкции боевикам, в том числе тем, кто участвовал в атаке на «Крокус Сити Холл», в результате которой погибли 145 человек.

Он учил их пользоваться оружием, а затем опознал двоих из четырех арестованных нападавших.

«Во время допроса ФБР Шарифулла признался, что от имени ИГИЛ (организация запрещена в России)-К («Вилаят Хорасан») он делился инструкциями, как использовать автоматы Калашникова и другое оружие с потенциальными нападавшими. Шарифулла также признался, что узнал в двух из четырех задержанных боевиков тех, кого он ранее инструктировал», — сообщил американский минюст.

Шарифуллу также подозревают в причастности к атаке 20 июня 2016 года у канадского посольства в Кабуле, когда террорист-смертник подорвал бомбу, убив более 10 человек.

Если вина Шарифуллы в совершенных преступлениях будет доказана, ему грозит пожизненное заключение. Рассмотрение дела по существу начнется 10 марта.

Теракт в «Крокусе»

Теракт в красногорском «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта 2024 года перед концертом группы «Пикник». Нападавшие открыли огонь по зрителям и подожгли концертный зал. Жертвами атаки стали 145 человек, пострадали более 500.

Как ранее заявлял директор ФСБ Александр Бортников, координация действий преступников осуществлялась через интернет членами «Вилаят Хорасан» из афгано-пакистанской зоны.

В начале весны в России были завершены следственные действия по делу о теракте в «Крокусе». Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин сообщил 3 марта, что расследование завершено менее чем за год, по делу проходят около 30 человек, 11 из них арестованы. Основные исполнители — граждане Таджикистана: Мухаммадсобир Файзов, Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода и Шамсидин Фаридуни. Еще четверо фигурантов, как установило следствие, были боевиками «Вилаят Хорасан», в том числе и Шарифулла.

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Алексей Никольский/РИА Новости

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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