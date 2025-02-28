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В Госдуме призвали не восстанавливать «Крокус Сити Холл»

Депутат Миронов предложил создать на месте «Крокус Сити Холла» мемориал
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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил не восстанавливать концертный зал «Крокус Сити Холл» и создать на его месте мемориал. Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению Миронова, о восстановлении концертного зала или возведении какого-либо другого объекта на его месте не может быть и речи. Он подчеркнул, что это принципиальная позиция партии эсеров. В «Справедливой России — За правду» требуют создать мемориальный комплекс со сквером на месте «Крокуса» в память о тех, кто пострадал в трагедии, произошедшей в марте прошлого года. Миронов отметил, что проект памятника обязательно должен быть согласован с семьями потерпевших.

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошел вечером 22 марта 2024 года. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ). Задержаны более 10 человек.

27 февраля текущего года президент компании Agalarov Development Эмин Агаларов заявил, что дальнейшая судьба «Крокус Сити Холла» остается неопределенной. Он отметил, что концертный зал находится в полуразрушенном состоянии и, насколько ему известно, губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что восстанавливать здание не будут.

Ранее Агаларов назвал сумму ущерба от теракта в «Крокусе».

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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