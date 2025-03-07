США задержали возможного организатора теракта в «Крокус Сити Холле»

Министерство юстиции США сообщило о задержании Мохаммада Шарифуллы, подозреваемого в причастности к планированию теракта в московском концертном зале «Крокус Сити Холл» 22 марта 2022 года. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства.

По данным минюста, Шарифулла, являющийся членом ИГИЛ (организация запрещена в России), признался в инструктировании потенциальных исполнителей теракта по использованию автоматического оружия. Он также опознал среди задержанных в России лиц тех, кому он давал инструкции.

Отмечается, что Шарифулле предъявлено обвинение в участии в боевых действиях против американских войск в Афганистане и нападении на американских военнослужащих.

В начале марта председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что расследование теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» завершено в рекордные сроки — менее чем за год.

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошел вечером 22 марта 2024 года. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ). Задержаны более 10 человек.

Ранее в Госдуме призвали не восстанавливать «Крокус Сити Холл».