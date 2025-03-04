На юге Кемеровской области произошло землетрясение

В Кузбассе рядом с горнолыжным курортом произошло землетрясение магнитудой 4,2

Недалеко от горнолыжного курорта Шерегеш Кемеровской области произошло землетрясение магнитудой 4,2. Об этом сообщили на сайте Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН.

Данные о разрушениях и пострадавших не опубликовали. Интенсивность в эпицентре составила 5,5 балла. На работе курорта земные толчки не отразились.

В конце февраля сейсмологи зафиксировали у восточного побережья Камчатки в Тихом океане четыре землетрясения магнитудой от 3,8 до 6,5. Эпицентр наиболее сильного из этих землетрясений находился на глубине 54 километра в 94 километрах северо-западнее села Никольское на острове Беринга. Подземные толчки ощущались силой до 3-5 баллов.

За день до этого землетрясение магнитудой 3,8 произошло в Новосибирской области, его сила в эпицентре достигла почти 5 баллов. Согласно данным геофизической службы, тектоническое явление произошло в Мошковском районе, недалеко от поселка Каменка.

Ранее ученые выяснили, что на самом деле вызывает землетрясения.