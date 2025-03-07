На юго-востоке Украины поврежден энергетический объект

Украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил в Telegram-канале о повреждении энергетического объекта в Днепропетровской области на Украине.

В ДТЭК уточнили, что объект получил повреждения.

Ранее в пятницу энергохолдинг сообщал о введении аварийных отключений электроэнергии в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях, но причины этих отключений не уточнялись.

Стало известно также о повреждении энергообъекта в Одесской области. По данным ДТЭК, за 2,5 недели, или 17 дней, были повреждены шесть энергообъектов компании в регионе.

До этого украинские СМИ писали об атаке Вооруженных сил России крылатыми ракетами «Калибр».

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее подполье сообщило об ударах по лагерям ВСУ и технике НАТО под Киевом.