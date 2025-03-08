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На Украине заявили о повреждении объектов критической инфраструктуры в Одессе

Госслужба Украины заявила о повреждении критической инфраструктуры в Одессе
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IMAGO/Martin Dziadek/Global Look Press

В Одессе обнаружили повреждения на объектах критической инфраструктуры. Об этом заявили в Telegram-канале украинской госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

По данным местных СМИ, в ночь на 8 марта в Одесской и других областях Украины была объявлена воздушная тревога. В соцсетях говорили о взрывах в Одессе. В ГСЧС позже объявили, что пострадавших нет, но нашли повреждения на критической инфраструктуре. Однако, какие именно объекты пострадали, не уточнили.

Также госслужбы сообщили о поражении ангара, где якобы хранилась сельскохозяйственная техника, СТО и четырехэтажного промышленного здания.

Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер писал, что в Одессе после взрывов произошел пожар в здании завода и на автозаправочной станции.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в сети появилось видео с последствиями удара по отелю «Бристоль».

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