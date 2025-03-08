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Названо число украинских артистов, разыскиваемых ВСУ после бегства за границу

SHOT: ВСУ разыскивают не менее 10 артистов, не вернувшихся из-за границы
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Валерий Мельников/РИА «Новости»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) объявили в розыск как минимум 10 артистов, улетевших за границу в попытке избежать мобилизации. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

По информации журналистов, среди разыскиваемых — певцы Иван Дорн и Макс Барских (настоящее имя — Николай Бортник). Кроме того, от службы в армии уклоняются музыканты Artik (настоящее имя — Артем Умрихин) и Потап (настоящее имя — Алексей Потапенко).

«Звезды <...> уверяли, что проведут за границей концерты в поддержку ВСУ, получали одобрение от Минкульта [Украины] и улетали на Запад в сопровождении уполномоченных дядь», — говорится в материале.

Из текста следует, что после прибытия в ту или иную страну украинские артисты подкупали сопровождавших их чиновников и исчезали.

Как отметили авторы публикации, власти на Украине лишь недавно стали принимать меры для решения этой проблемы. В том числе сотрудники профильных органов начали возбуждать уголовные дела против представителей министерства культуры, допустивших бегство артистов.

3 марта минкульт Украины перестал выдавать военнообязанным артистам и журналистам разрешения на выезд за границу. Решение было принято в связи с тем, что многие из покинувших страну граждан использовали свое служебное положение, чтобы уклониться от мобилизации.

Ранее участники отбора на музыкальный конкурс «Евровидение» от Украины не вернулись домой с зарубежных гастролей.

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