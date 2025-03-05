С Украины сбежали еще три артиста

Участники отбора на Евровидение не вернулись на Украину с зарубежных гастролей

Участники отбора на Евровидение не вернулись на Украину с зарубежных гастролей. Об этом сообщил в социальных сетях музыкальный обозреватель Роман Бутурлакин.

«Недавно в личном разговоре об этом вспомнил человек из шоу-бизнеса, и мне стало интересно. Сам зашел к ним в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), посмотрел публикации и нашел, когда в последний раз четко видно, что они в Украине. Далее есть пост о благотворительном концерте за границей, а затем неизвестность и все публикации сделаны таким образом, чтобы нельзя было понять даже в какой стране», — пишет Бутурлакин.

Речь идет о двух участниках отбора на Евровидение от Украины в разные годы — группе MBreeze (Александр и Илья Беляковы) и певце Василии Демчуке (DEMCHUK).

Летом 2024 года певец Иван Дорн заявил, что боится ехать на Украину из-за всеобщей мобилизации.

Артист при этом подчеркнул, что позиционирует себя как украинца, «топит» за Украину, но со своим «нарративом и свободолюбивым контекстом».

Ранее Дорн запретил россиянам прослушивать свои песни в популярных стриминговых сервисах.