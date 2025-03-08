В РПЦ объяснили, почему женский день лучше праздновать не 8 Марта

Русская православная церковь (РПЦ) не поддерживает празднование Международного женского дня, потому что этот праздник не связан с русской культурой и традициями. Об этом в интервью изданию «Абзац» заявил настоятель подворья Свято-Троицкой Сергиевой лавры в Пересвете протоиерей Константин Харитонов.

По его словам, согласно традициям, этот праздник лучше отметить в День жен-мироносиц.

«Церковь не поддерживает не женщин, а именно праздник. Само празднование вот этой женской эмансипации, так называемой свободы. 8 Марта не связан с нашими традициями, нашей культурой, тысячелетней историей», — заявил он.

По словам священнослужителя, служители церкви, как и все православные христиане, чтут своих матерей, жен и сестер. Он добавил, что было бы хорошо, если бы люди решили вместо 8 Марта отмечать церковный праздник, однако принуждать к этому никого не нужно. Харитонов добавил, что Христос возвеличил женщину, поскольку именно христианство поставило ее на высокий уровень.

До этого ведущий научный сотрудник «ФНЦ пищевых систем им. В. М. Горбатова», технолог-нутрициолог Мариэтта Асланова рассказала, что йод в водорослях, рыбе и фасоли укрепляет женскую репродуктивную систему, а продукты с жирными кислотами омега-3 — нормализуют артериальное давление и липидный обмен. Эксперт отметила, что именно эти продукты стоит подавать к праздничному столу на 8 Марта.

Ранее Путин поздравил женщин с 8 Марта.