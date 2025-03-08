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Путин поздравил женщин с 8 Марта

Путин поздравил россиянок с Международным женским днем

Президент России Владимир Путин поздравил россиянок с Международным женским днем, подчеркнув, что многое в жизни держится именно на их таланте, ответственности и любви. Соответствующее обращение опубликовано на сайте Кремля.

«Дорогие женщины России! От всей души поздравляю вас с Международным женским днем! В нашей стране традиционно особое, очень теплое, искреннее отношение к этому замечательному празднику. Слова любви, признательности и уважения звучат сегодня повсюду», — заявил он.

По словам российского лидера, в этот день все мужчины спешат выразить слова благодарности своим женам, бабушкам, дочерям, сестрам, подругам и коллегам. Глава государства подчеркнул, что женщины действительно успевают все, начиная с заботы о детях, заканчивая сохранением красоты и очарования. Помимо этого, именно женщины, по мнению Путина, вдохновляют мужчин на прекрасные поступки.

Он подчеркнул, что женщинам доступно самое главное — чудо рождения детей. И добавил, что чуткость материнского сердца способна изменить мир вокруг. В своем обращении глава государства пожелал женщинам здоровья, благополучия, а также всего самого доброго.

До этого министр обороны РФ Андрей Белоусов во время выступления в Центральном академическом театре Российской Армии поздравил женщин с наступающим 8 Марта. Он отметил, что современную российскую армию невозможно представить без женщин.

Ранее стало известно, сколько потратят российские мужчины на подарки коллегам к 8 Марта.

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