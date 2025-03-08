Неизвестный открыл огонь в пабе Торонто, есть раненые

CBC News: 11 человек ранены в ходе стрельбы в пабе в Торонто

Не менее 11 человек пострадали в результате стрельбы в пабе в Торонто. Об этом сообщает телеканал CBC News.

«По словам медиков, 11 пострадавших получили травмы разной степени тяжести», — говорится в сообщении.

Неизвестный, открывший огонь в пабе, в данный момент находится на свободе. Пострадавшие были госпитализированы.

Согласно данным канала, инцидент произошел в Скарборо — районе в восточной части города Торонто, Онтарио, Канада.

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