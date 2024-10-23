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В Канаде задержали мужчину, пытавшегося проникнуть в парламент Канады

CTV: пытавшегося пройти в парламент Канады мужчину с большой сумкой задержали

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Global Look Press

Полиция Оттавы задержала мужчину, который незаконно пытался проникнуть в здание национального парламента Канады в десятую годовщину теракта, совершенного исламистом в канадской столице. Об этом сообщил телеканал CTV.

По данным журналистов, мужчина в возрасте около 60 лет пытался прорваться в парламент через один из блокпостов. При себе у него была большая черная сумка. Главный законодательный орган Канады мужчина называл «домом зла».

Мужчина представился Брайаном Киддером. После многочисленных просьб покинуть контрольный пост его задержали сотрудники полиции. Мужчине предъявят обвинения в попытке незаконного проникновения.

Отмечается, что инцидент произошел в десятую годовщину нападения на национальный парламент. 22 октября 2014 года в Оттаве вооруженный винтовкой 32-летний исламист с канадским паспортом Майкл Зехаф-Бибо открыл огонь по несшим вахту у Национального военного мемориала солдатам роты почетного караула. Затем преступник устроил стрельбу в расположенном неподалеку национальном парламенте, где был ликвидирован.

В середине сентября неизвестный попытался поджечь парламент Румынии. Из здания были эвакуированы 300 человек. Преступник проник в здание с группой посетителей и устроил поджог в магазине, облив бензином товары и одного из сотрудников.

Ранее в Польше заявили о задержании поджигателя по заказу России.

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