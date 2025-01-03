На пляже в Канаде уничтожили самодельное взрывное устройство

На одном из пляжей Тихоокеанского побережья Канады обнаружили и уничтожили самодельное взрывное устройство. Об этом сообщает канадский телеканал CTV.
Бомба была обнаружена на пляже города Камлупс в провинции Британская Колумбия.
На место происшествия прибыли взрывотехники, которые уничтожили взрывное устройство.
Королевская конная полиция начала расследование всех обстоятельств происшествия.
1 января сообщалось, что оперативники Федерального бюро расследования США обнаружили при аресте мужчины в штате Вирджиния крупнейший в истории ведомства тайник со взрывчаткой — в нем было найдено более 150 готовых к использованию самодельных взрывных устройств.
10 ноября сообщалось, что житель Оренбурга хранил дома самодельное взрывное устройство, собранное для защиты от украинских мошенников.
Ранее в США арестовали неонациста, планировавшего теракт на электростанции.