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Истребитель Южной Кореи по ошибке сбросил бомбу на жилые дома в ходе учений

«Рёнхап»: истребитель ВВС Южной Кореи случайно сбросил бомбу на дома в ходе учений
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South Korea Defense Ministry/AP

Военный истребитель ВВС Южной Кореи в ходе учебных боевых стрельб случайно сбросил бомбу на деревню с мирными жителями. Об этом сообщает агентство «Рёнхап».

Инцидент произошел в районе города Пхочхон. Как сообщили агентству военные, в результате сброса снаряда пострадали местные жители.

Агентство сообщало, что США и Южная Корея провели учения с боевыми стрельбами на полигоне Сынчжин в Пхочхоне, расположенном в 25 км от границы с КНДР. Всего в учениях были задействованы порядка 160 единиц военной техники.

Недавно троих командующих войсками Южной Кореи временно отстранили от должности из-за участия в блокировке здания парламента при военном положении. Провинившихся перевели на службу в другие отделения.

Помимо этого, военная прокуратура страны запретила выезжать за пределы Южной Кореи 10 офицерам, которые были связаны с введением военного положения на территории азиатского государства.

Ранее в Южной Корее мужчина попытался избежать служби в армии, набрав лишний вес.

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