Вильфанд предупредил о возвращении морозов в марте

Вильфанд сообщил, что в европейскую часть России в марте вернутся морозы

На территории европейской части России в марте ожидается возвращение отрицательных температур. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с РИА Новости.

«Конечно же, еще будет возврат пониженных температур. Ночью обязательно еще будут отрицательные температуры», — отметил он.

Синоптик добавил, что в целом в Европейской России март будет теплым. В частности, в Москве и столичном регионе воздух 8 марта прогреется до 9°C — апрельской нормы.

6 марта Вильфанд сообщил, что жителей и гостей Москвы ждет не только рекордное тепло, но и осадки в виде снега. По его словам, в марте снег будет «легкий и пушистый, и тут же растает».

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус уточнил, что снегопады ожидаются после 15 марта. Он напомнил, что снег в столице обычно сходит в первой декаде апреля.

До этого Вильфанд рассказал, что зима периода 2024–2025 заняла второе место по теплу за всю историю наблюдений за погодой в России. Первое место по теплу занимает зимний период 2019–2020 годов. Тогда средняя температура оказалась выше нуля, что считается уникальным явлением, добавил синоптик.

Ранее россиянам пообещали аномально теплую весну.