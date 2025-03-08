Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Вильфанд предупредил о возвращении морозов в марте

Вильфанд сообщил, что в европейскую часть России в марте вернутся морозы
close
Максим Блинов/РИА Новости

На территории европейской части России в марте ожидается возвращение отрицательных температур. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с РИА Новости.

«Конечно же, еще будет возврат пониженных температур. Ночью обязательно еще будут отрицательные температуры», — отметил он.

Синоптик добавил, что в целом в Европейской России март будет теплым. В частности, в Москве и столичном регионе воздух 8 марта прогреется до 9°C — апрельской нормы.

6 марта Вильфанд сообщил, что жителей и гостей Москвы ждет не только рекордное тепло, но и осадки в виде снега. По его словам, в марте снег будет «легкий и пушистый, и тут же растает».

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус уточнил, что снегопады ожидаются после 15 марта. Он напомнил, что снег в столице обычно сходит в первой декаде апреля.

До этого Вильфанд рассказал, что зима периода 2024–2025 заняла второе место по теплу за всю историю наблюдений за погодой в России. Первое место по теплу занимает зимний период 2019–2020 годов. Тогда средняя температура оказалась выше нуля, что считается уникальным явлением, добавил синоптик.

Ранее россиянам пообещали аномально теплую весну.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами