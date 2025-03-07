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Над Курской областью сбили украинский беспилотник

Российские средства ПВО сбили беспилотник ВСУ над Курской областью
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Станислав Красильников/РИА Новости

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотные летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Курской областью. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны Российской Федерации.

Уточняется, что атака была отбита дежурными средствами ПВО в 16:30 по московскому времени.

До этого в Минобороны России сообщили, что системы противовоздушной обороны сбили 39 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над пятью регионами страны за ночь. По данным российского оборонного ведомства, 14 беспилотников сбили над территорией Крыма, 12 дронов уничтожили над акваторией Черного моря, семь БПЛА ликвидировали над Курской областью. Помимо этого, российские военные уничтожили три вражеских БПЛА над Азовским морем, а также по одному дрону над Ростовской, Белгородской и Орловской областями.

Кроме того, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в городе Шебекино двое мужчин получили ранения, попав под обстрел ВСУ.

Ранее Британия раскрыла планы по поставке Украине десятков тысяч БПЛА.

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