Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Шебекино из-за атаки ВСУ пострадали два человека

Гладков: в Шебекино двое мужчин получили ранения, попав под обстрел ВСУ
close
FotograFFF/Shutterstock

В городе Шебекино Белгородской области двое мужчин получили ранения, попав под обстрел Вооруженных сил Украины. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Под обстрел ВСУ попал город Шебекино. Ранены два мирных жителя», — говорится в сообщении, опубликованном в 18:56 по московскому времени.

Мужчины получили осколочные ранения и самостоятельно обратились к медикам, уточнил Гладков.

По предварительной информации, в результате обстрела в Шебекино повреждены два многоквартирных дома, 16 частных домов и административное здание. Кроме того, осколками посекло семь автомобилей, добавил губернатор.

Незадолго до этого Гладков сообщил, что в селе Рождественка Грайворонского округа при атаке беспилотных летательных аппаратов ВСУ пострадала женщина. Она получила минно-взрывную травму, ссадины ног и баротравму. Пострадавшую транспортировали в городскую больницу Белгорода.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее Британия раскрыла планы по поставке Украине десятков тысяч БПЛА.

Все новости на тему:
Обстрелы Белгородской области
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами