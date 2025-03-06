В Шебекино из-за атаки ВСУ пострадали два человека

В городе Шебекино Белгородской области двое мужчин получили ранения, попав под обстрел Вооруженных сил Украины. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Под обстрел ВСУ попал город Шебекино. Ранены два мирных жителя», — говорится в сообщении, опубликованном в 18:56 по московскому времени.

Мужчины получили осколочные ранения и самостоятельно обратились к медикам, уточнил Гладков.

По предварительной информации, в результате обстрела в Шебекино повреждены два многоквартирных дома, 16 частных домов и административное здание. Кроме того, осколками посекло семь автомобилей, добавил губернатор.

Незадолго до этого Гладков сообщил, что в селе Рождественка Грайворонского округа при атаке беспилотных летательных аппаратов ВСУ пострадала женщина. Она получила минно-взрывную травму, ссадины ног и баротравму. Пострадавшую транспортировали в городскую больницу Белгорода.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее Британия раскрыла планы по поставке Украине десятков тысяч БПЛА.