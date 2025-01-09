Британия раскрыла планы по поставке Украине десятков тысяч БПЛА

Британия и страны ЕС поставят Украине 30 тысяч беспилотников

Великобритания и европейские союзники направят Украине 30 тысяч новых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщается на сайте британского правительства.

«Украине будет направлено 30 тысяч новых дронов после размещения контрактов на 45 миллионов фунтов стерлингов международной коалицией по дронам, возглавляемой Великобританией и Латвией», — отмечается в заявлении.

Финансировать закупку беспилотников будут Британия, Латвия, Дания, Швеция и Нидерланды.

В тексте отмечается, что речь идет о современных БПЛА с видом от первого лица, которые позволят украинским военным атаковать российские позиции и бронемашины.

9 января на заседании контактной группы по вопросам обороны Украины на авиабазе «Рамштайн» украинский президент Владимир Зеленский призвал союзников инвестировать в производство дронов на территории страны. Политик отметил, что беспилотники позволяют сдерживать наступление российской армии в зоне специальной военной операции и минимизировать потери ВСУ.

Ранее на Украине анонсировали применение «роя дронов» в 2025 году.