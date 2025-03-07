Силы ПВО сбили более 30 БПЛА над пятью регионами России за ночь

Российские системы противовоздушной обороны сбили 39 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над пятью регионами страны за ночь. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

По данным российского оборонного ведомства, 14 беспилотников сбили над территорией Крыма, 12 дронов уничтожили над акваторией Черного моря, семь БПЛА ликвидировали над Курской областью. Помимо этого, российские военные уничтожили три вражеских БПЛА над Азовским морем, а также по одному дрону над Ростовской, Белгородской и Орловской областями.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в городе Шебекино двое мужчин получили ранения, попав под обстрел украинской армии. По предварительной информации, в результате обстрела были повреждены два многоквартирных дома, 16 частных домов и административное здание. Кроме того, осколками посекло семь автомобилей, добавил губернатор.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее Британия раскрыла планы по поставке Украине десятков тысяч БПЛА.