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Минюст РФ исключил «Викимедиа.ру» из перечня иноагентов

«Викимедиа.ру» исключили из перечня иноагентов в связи с его ликвидацией
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Bulkin Sergey/Global Look Press

Министерство юстиции России исключило из реестра иностранных агентов некоммерческое партнерство «Викимедиа.ру» в связи с его ликвидацией. Об этом сообщается на официальном сайте Минюста.

Вместе с «Викимедиа.ру» из списка иностранных агентов также исключено ООО «Вольные люди».

«Викимедиа.ру» занималось развитием интернет-энциклопедии «Википедия» в России. В феврале 2024 года его директора Станислава Козловского признали иноагентом.

7 марта сообщалось, что Минюст РФ в очередной раз обновил список иностранных агентов. В него вошли автор Telegram-канала о Грузии Николай Левшиц, политолог Инал Хашиг, политик Антон Климов, журналист Василий Гатов и блогер Сергей Жирнов.

На днях законопроект о новых штрафах до 500 тысяч рублей для иноагентов, не соблюдающих требования Минюста РФ, прошел первое чтение в Госдуме. Авторы проекта предлагают дополнить КоАП статьей 19.4, которая будет предусматривать наказание за отказ исполнять требования Минюста или попытки помешать выполнению обязанностей сотрудниками ведомства.

Ранее в Госдуме поддержали полный запрет на участие иноагентов в просвещении.

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