Минюст признал иноагентами правозащитника из «Мемориала»* и главу «Викимедиа.ру» Минюст внес в реестр иноагентов правозащитника Олега Орлова и еще пять человек

Минюст России впервые присудил статус иноагента за пропаганду ЛГБТ** — его получил фотограф из Великого Новгорода Михаил Чимаров. Кроме него, в список попали правозащитник и член совета «Мемориала» Олег Орлов, бывший доцент психфака МГУ и директор «Викимедиа.ру» Станислав Козловский, новосибирский депутат Антон Картавин, историк Никита Соколов и журналист Сергей Степанов.

Минюст России обновил список иноагентов, в него попали шесть человек. Среди них:

— бывший председатель совета правозащитного центра «Мемориал» (организация включена Минюстом в список иноагентов) Олег Орлов;

— депутат горсовета Новосибирска Антон Картавин;

— директор «Викимедиа.ру», занимавшейся развитием «Википедии» в России, Станислав Козловский;

— кандидат исторических наук, бывший заместитель директора по науке музея Ельцин-центра Никита Соколов;

— фотограф и ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено на территории РФ)-активист Михаил Чимаров;

— тамбовский журналист Сергей Степанов.

Причинами для включения в реестр стали, как отметили в ведомстве, распространение фейков о решениях властей России, участие в создании материалов иноагентов, выступления против военной операции на Украине и другие основания.

Новосибирский депутат Антон Картавин заявил РБК, что причины для включения его в реестр иноагентов достаточно абсурдные.

«Я, по мнению Минюста, распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях. Если открыть мой телеграм-канал — там все посты о жизни Новосибирска и его проблемах, которые знает каждый новосибирец. Видимо, с точки зрения Минюста, эти проблемы недостоверны», — добавил политик.

Картавин — действующий депутат горсовета Новосибирска. В 2023 году его страницу во «ВКонтакте» заблокировали за посты с информацией о деятельности «Фонда борьбы с коррупцией» (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России).

По словам Картавина, главное для него — это поддержка со стороны людей. Он заявил, что «Минюст сменится, а Новосибирск и новосибирцы останутся».

Станислав Козловский, руководивший некоммерческой организацией «Викимедиа.ру», собирается обжаловать решение ведомства.

«Я не взаимодействовал с нежелательными организациями. Если и давал какие-то интервью СМИ, то задолго до того, как эти СМИ признали нежелательными», — уточнил Козловский.

В декабре 2023 года Козловский сообщил, что «Викимедиа.ру» прекращает свою работу в связи с тем, что его в ближайшее время признают иноагентом. Об этом ему сообщили в деканате психологического факультета МГУ. На той же встрече ему предложили уволиться по собственному желанию, он так и поступил. Процесс ликвидации «Викимедиа.ру», по его словам, займет несколько месяцев.

Олег Орлов и активисты «Мемориала»

Члена совета правозащитного центра «Мемориал» Олега Орлова включили в реестр иноагентов за то, что он выступал против СВО, распространял недостоверную информацию о решениях и политике действующей власти. Кроме того, объяснил Минюст, Орлов участвовал в создании материалов иностранных агентов, а также он является председателем организации, которая уже включена в реестр.

В октябре 2023 года Головинский районный суд Москвы оштрафовал Орлова на 150 тыс. рублей по уголовной статье о дискредитации ВС РФ. До этого, как отметили в пресс-службе судов общей юрисдикции города Москвы, правозащитник дважды привлекался к ответственности по аналогичной статье административного кодекса.

Никита Соколов, Михаил Чимаров и Сергей Степанов, также включенные в реестр, являются активистами «Мемориала». Соколов — историк, до июня 2022 года он работал заместителем директора по науке музея Ельцин-центра.

Михаил Чимаров стал первым в России иноагентом, который получил этот статус за «пропаганду ЛГБТ». Свое включение в реестр он пока никак не комментировал.

Журналист из Тамбова Сергей Степанов поддерживал Алексея Навального. В 2021 году его задержали и арестовали за организацию несанкционированного митинга. В 2022 году Октябрьский суд Тамбова оштрафовал Степанова на 40 тыс. рублей за дискредитацию ВС РФ из-за поста во «ВКонтакте». С августа 2023-го его страница в этой соцсети заблокирована по требованию Генпрокуратуры. Судя по его странице на Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), Степанов уехал из России и сейчас живет в Европе.