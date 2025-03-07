Пытавшегося прорваться в кабину пилотов пассажира отправили в СИЗО

Пассажира самолета Новосибирск — Санкт-Петербург, пытавшегося прорваться в кабину пилота на рейсе 2 марта, суд отправил в СИЗО. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

Отмечается, что на заседании в Московском суде мужчина просил избрать ему меру пресечения без изоляции от общества, однако суд принял решение поместить его в следственный изолятор до 3 мая.

Нештатная ситуация произошла 3 марта на рейсе авиакомпании S7 из Новосибирска в Санкт-Петербург. Во время полета 39-летний мужчина вскочил со своего места в 27 ряду и двинулся в переднюю часть салона. Он ругался матом и расталкивал других пассажиров, объясняя свое поведение тем, что ему срочно понадобилось поговорить с командиром воздушного судна. Бортпроводники не смогли утихомирить дебошира, который не реагировал на их предупреждения, но в дело вмешались очевидцы, которые попытались скрутить буйного попутчика. Однако он оказал сопротивление и избил их. В Пулково его передали полицейским, было возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

Ранее пассажирка рейса в Египет устроила пьяный дебош в самолете и получила штраф.