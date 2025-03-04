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На пассажира, пытавшегося попасть в кабину пилотов самолета S7, завели уголовное дело

Пассажир S7 устроил дебош, пытаясь прорваться в кабину пилотов во время полета
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Shutterstock/Vitalii Matokha

Агрессивный пассажир попытался попасть в кабину пилотов и подрался с попутчиками, теперь ему грозит реальный срок. Об этом сообщает «Авиаторщина».

Нештатная ситуация произошла 3 марта на рейсе авиакомпании S7 из Новосибирска в Санкт-Петербург. Во время полета 39-летний мужчина вскочил со своего места в 27 ряду и двинулся в переднюю часть салона. Он ругался матом и расталкивал других пассажиров, объясняя свое поведение тем, что ему срочно понадобилось поговорить с командиром воздушного судна.

Бортпроводники не смогли утихомирить дебошира, который не реагировал на их предупреждения, но в дело вмешались очевидцы, которые попытались скрутить буйного попутчика. Однако он оказал сопротивление и избил их. В Пулково мужчину обезвредили правоохранители. Сегодня стало известно, что в отношении хулигана возбудили уголовное дело, ему грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее три россиянки, летевшие из Таиланда в Екатеринбург, устроили «оргию» на борту самолета.

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