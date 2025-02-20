Пассажирка рейса в Египет устроила пьяный дебош в самолете и получила штраф

В Шереметьево пассажирка рейса в Египет устроила пьяный дебош и получила штраф

В Шереметьево пассажирка рейса в Шарм-эль-Шейх устроила дебош в самолете, который готовился к вылету, и вместо курорта оказалась в отделении полиции аэропорта. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Информацию о женщине, которая ведет себя агрессивно и выражается нецензурной бранью, в полицию передал командир воздушного судна. На место происшествия прибыли правоохранители и уговорили 58-летнюю москвичку проследовать вместе с ними.

Сначала женщина согласилась на требования полицейских и покинула самолет, но на пути в дежурную часть передумала: она легла на пол и отказалась идти дальше. Ее привели в дежурную часть, после чего направили на медицинское освидетельствование, где было установлено, что дебоширка пьяна.

На нарушительницу составили административный протокол за мелкое хулиганство. Суд обязал ее выплатить штраф.

Ранее в самолете, следовавшем в Сочи, дебошир угрожал пассажирам ножом.