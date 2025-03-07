В Петербурге арестовали мужчину за надпись против ВС РФ

Суд в Петербурге отправил в СИЗО мужчину, оставившего надпись против ВС РФ

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга отправил в СИЗО местного жителя Александра Арсеньева, которого подозревают в дискредитации российской армии. Об этом объединенная пресс-служба судов Петербурга сообщила в своем Telegram-канале.

По версии следствия, в феврале Арсеньев нанес на ограждение «Маяк» на Южной дороге надпись против ВС РФ, причинив ущерб собственнику на 10 тысяч рублей. Отмечается, что до этого он оставил два аналогичных граффити, включая одно на Конюшенной площади.

После задержания мужчина признался, что ему обещали заплатить за вандализм. Под арестом он пробудет до 25 апреля.

До этого суд вынес приговор мужчине, который возложил цветы к памятнику писателя Тараса Шевченко в Петербурге. Его задержали, произошедшее расценили как публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ в ДНР и ЛНР. Сам фигурант процесса вину признал и получил штраф в 40 тысяч рублей.

Ранее суд приговорил основателя Gulagu.net к восьми годам колонии за фейки о ВС РФ.