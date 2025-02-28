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Столичный суд приговорил основателя Gulagu.net за фейки о ВС РФ

ТАСС: суд Москвы приговорил основателя Gulagu.net к 8 годам колонии
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Vladimir Tretyakov/Shutterstock/FOTODOM

Мещанский суд Москвы заочно приговорил основателя проекта Gulagu.net Владимира Осечкина (признан в РФ иноагентом) по делу о распространении ложной информации о Вооруженных силах (ВС) России. Об этом ТАСС сообщили в суде.

Суд принял решение признать виновным Осечкина по пункту «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ, которая звучит как «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ по мотивам политической ненависти».

Осечкину заочно назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет с отбыванием в колонии.

Как пишет Telegram-канал «Осторожно, новости», прокуратура просила для него 11 лет лишения свободы. Уголовное дело против Осечкина возбудили из-за стрима на его YouTube-канале, а также после участия в двух стримах у украинских журналистов.

Осечкин с 2015 года проживает во Франции. До этого его преследовали по уголовному делу о мошенничестве, после чего основатель проекта Gulagu.net покинул Россию. В настоящее время он объявлен в розыск и заочно арестован.

Новость дополняется.

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