В СБУ сообщили о задержании женщины, готовившей подрыв военкомата

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила в Telegram-канале о задержании в Ровно женщины, подозреваемой в подготовке взрыва здания городского военкомата.

По информации ведомства, жительница Винницы готовила подрыв самодельного взрывного устройства возле территориального центра комплектования (аналог военкомата на Украине) в Ровно. Ее задержали, когда она направлялась к месту назначения. Женщине предъявлены обвинения по статьям о государственной измене, совершенной в условиях военного положения, и незаконном обращении со взрывчатыми веществами. Подозреваемая находится под стражей и может быть приговорена к пожизненному заключению с конфискацией имущества.

В середине февраля в Национальной полиции Украины сообщили о задержании в Каменце-Подольском предполагаемых организаторов взрыва у здания территориального центра комплектования.

До этого издание «Страна.ua» сообщало, что возле кафе в городе Николаеве на юге Украины произошел взрыв после того, как женщина с сумкой подошла к группе сотрудников ТЦК. По данным журналистов, одного пострадавшего военного спасти не удалось, а еще несколько раненых находятся в тяжелом состоянии.

Ранее в Харькове сотрудники военкомата стреляли в мужчину.