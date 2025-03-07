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В СБУ сообщили о задержании женщины, готовившей подрыв военкомата

СБУ задержала в Ровно женщину, готовившую подрыв здания военкомата
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РИА «Новости»

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила в Telegram-канале о задержании в Ровно женщины, подозреваемой в подготовке взрыва здания городского военкомата.

По информации ведомства, жительница Винницы готовила подрыв самодельного взрывного устройства возле территориального центра комплектования (аналог военкомата на Украине) в Ровно. Ее задержали, когда она направлялась к месту назначения. Женщине предъявлены обвинения по статьям о государственной измене, совершенной в условиях военного положения, и незаконном обращении со взрывчатыми веществами. Подозреваемая находится под стражей и может быть приговорена к пожизненному заключению с конфискацией имущества.

В середине февраля в Национальной полиции Украины сообщили о задержании в Каменце-Подольском предполагаемых организаторов взрыва у здания территориального центра комплектования.

До этого издание «Страна.ua» сообщало, что возле кафе в городе Николаеве на юге Украины произошел взрыв после того, как женщина с сумкой подошла к группе сотрудников ТЦК. По данным журналистов, одного пострадавшего военного спасти не удалось, а еще несколько раненых находятся в тяжелом состоянии.

Ранее в Харькове сотрудники военкомата стреляли в мужчину.

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