Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Украине задержали подозреваемых в организации взрыва у здания ТЦК

В украинском Каменце-Подольском задержали организаторов взрыва у здания ТЦК
close
РИА Новости

В украинском Каменце-Подольском задержали предполагаемых организаторов взрыва у здания территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата). Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

«Нацполиция и СБУ задержали агентов ФСБ, которые организовали теракт в Каменце-Подольском... Сейчас обоим мужчинам предъявлены подозрения в совершении террористического акта», — говорится в сообщении.

Речь идет о взрыве у здания ТЦК в городе Каменец-Подольский, который произошел 5 февраля 2025 года. Тогда восемь человек получили ранения. Как сообщили в полиции, подозреваемым грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Недавно издание «Страна.ua» сообщало, что возле кафе в городе Николаеве на юге Украины произошел взрыв после того, как женщина с сумкой подошла к группе сотрудников ТЦК. По данным журналистов, одного пострадавшего военного спасти не удалось, а еще несколько раненых находятся в тяжелом состоянии.

До этого в Одесской области неизвестный в балаклаве напал на сотрудника военкомата. По их данным, в результате нападения пострадал 53-летний работник ТЦК.

Ранее сообщалось, что на Украине усиливают меры безопасности военкоматов после подрывов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами