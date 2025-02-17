На Украине задержали подозреваемых в организации взрыва у здания ТЦК

В украинском Каменце-Подольском задержали предполагаемых организаторов взрыва у здания территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата). Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

«Нацполиция и СБУ задержали агентов ФСБ, которые организовали теракт в Каменце-Подольском... Сейчас обоим мужчинам предъявлены подозрения в совершении террористического акта», — говорится в сообщении.

Речь идет о взрыве у здания ТЦК в городе Каменец-Подольский, который произошел 5 февраля 2025 года. Тогда восемь человек получили ранения. Как сообщили в полиции, подозреваемым грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Недавно издание «Страна.ua» сообщало, что возле кафе в городе Николаеве на юге Украины произошел взрыв после того, как женщина с сумкой подошла к группе сотрудников ТЦК. По данным журналистов, одного пострадавшего военного спасти не удалось, а еще несколько раненых находятся в тяжелом состоянии.

До этого в Одесской области неизвестный в балаклаве напал на сотрудника военкомата. По их данным, в результате нападения пострадал 53-летний работник ТЦК.

Ранее сообщалось, что на Украине усиливают меры безопасности военкоматов после подрывов.