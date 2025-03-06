В Харькове сотрудники военкомата стреляли в мужчину

Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) в Харькове открыли стрельбу по автомобилю и разбили в нем стекла, пытаясь насильно мобилизовать мужчину. Об этом сообщило украинское издание «Страна», опубликовавшее запись инцидента в своем Telegram-канале.

На видео, по данным издания, женщина рассказывает, что около 15 сотрудников ТЦК остановили машину, в которой находился ее брат, и потребовали документы. Во время конфликта один из военкомов выстрелил, после чего мужчина смог убежать. В результате инцидента в автомобиле были разбиты стекла.

3 марта сообщалось, что на Украине сотрудники ТЦК задержали мужчину, который выгуливал собаку, а животное оставили на улице.

23 февраля сообщалось, что военкомы принудительно отправили на фронт двух представителей канонической Украинской православной церкви: протодиакона Свято-Троицкого Китаевского монастыря и священнослужителя из Житомирской области.

Ранее россиянина насильно мобилизовали на службу в ВСУ.