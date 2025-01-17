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Россельхознадзор запретит ввоз продукции животноводства из ЕС

Россельхознадзор запретит ввоз продукции животноводства из ЕС с 20 января
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Shutterstock

Россельхознадзор ввел запрет на ввоз животноводческой продукции со всей территории Европейского союза из-за угрозы распространения ящура. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Согласно заявлению службы, сертификация всех восприимчивых к ящуру животных и всей подконтрольной государственному ветеринарному надзору продукции, полученной от них, будет приостановлена с 20 января. Такое решение было принято, исходя из принципов предосторожности. Также будет приостановлена сертификация транзита таких товаров по российской территории в третьи страны.

10 января Германия сообщила о первой за последние 37 лет вспышке ящура в окрестностях Берлина. Вирус поразил стадо буйволов в земле Бранденбург. Зараженных животных подвергли эвтаназии, вокруг очага заболевания установили трехкилометровую карантинную зону и десятикилометровую зону мониторинга.

Позднее в Россельхознадзоре допустили, что вспышка ящура в стаде буйволов в Германии могла стать следствием бесконтрольного перемещения животных по территории Евросоюза.

Ящур — острое вирусное заболевание домашних и диких парнокопытных животных, которое может передаваться человеку. Патология проявляется сильной интоксикацией организма и появлением болезненных изъязвлений на слизистых оболочках всех участков тела. Пузырьково-язвенные высыпания также возникают на коже между пальцами и вокруг ногтей.

Ранее в Россию запретили ввозить свиней из Евросоюза.

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