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Врач перечислила самые аллергенные цветы

Врач Лапа: лилии, жасмин и сирень являются самыми аллергенными
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stockfour/Shutterstock/FOTODOM

В преддверии 8 Марта врач-аллерголог, иммунолог, терапевт Людмила Лапа предупредила о том, что некоторые цветы могут вызвать аллергию. Ее слова цитирует «Радио 1».

«Если цветы сильно пахнут, то, конечно, они могут вызвать аллергию. Самые опасные — лилии. Их даже нельзя оставлять в комнате для сна. Сирень и жасмин — тоже душистые цветы, аллергенные. И пыльцы в них много», — рассказала эксперт.

При этом самыми безопасными, по ее словам, являются тюльпаны.

Главный специалист-эксперт Сергиево-Посадского территориального отдела управления Роспотребнадзора по Московской области Арина Акимова до этого объяснила, как выбрать свежие цветы к 8 Марта.

По ее словам, важно обращать внимание на стебель — он не должен быть сухим. Кроме того, стоит проверить нижние лепестки — они должны быть эластичными. Если осторожно отогнуть лепесток и он вернется в исходное положение, значит, цветок действительно свежий, пояснила Акимова.

Ранее россиянам рассказали, как продлить свежесть букета.

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