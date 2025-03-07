Эксперт разъяснила права покупателей при приобретении цветов

Покупая цветы, потребитель имеет право на достоверную информацию о товаре. Об этом в беседе с РИАМО напомнила главный специалист-эксперт Сергиево-Посадского территориального отдела управления Роспотребнадзора по Московской области Арина Акимова.

«На упаковке должна быть информация о товаре и правилах его хранения. Если продавец сообщил об особенностях ухода за цветами, но покупатель их проигнорировал, он не может предъявлять претензии к качеству товара», — пояснила эксперт.

Она также обратила внимание, что цветы входят в перечень товаров, не подлежащих возврату, если они надлежащего качества. К примеру, если человек приобрел розы, а адресат хотел лилии, обменять букет нельзя. Однако, если цветы оказались некачественными, продавец обязан вернуть деньги, предложить замену или снизить цену.

Чтобы избежать неприятных ситуаций, специалист советует внимательно осматривать цветы при покупке.

По ее словам, важно обращать внимание на стебель — он не должен быть сухим. Кроме того, по ее словам, стоит проверить нижние лепестки на эластичность. Если осторожно отогнуть лепесток и он вернется в исходное положение, значит, цветок действительно свежий, объяснила Акимова.

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