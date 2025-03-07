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Эксперт рассказала, как продлить свежесть букета

Специалист Роспотребнадзора Акимова: цветы нужно сразу ставить в вазу
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Depositphotos

В преддверии 8 Марта главный специалист-эксперт Сергиево-Посадского территориального отдела управления Роспотребнадзора по Московской области Арина Акимова дала советы, как продлить свежесть букета. Ее слова цитирует РИАМО.

В первую очередь, по ее словам, нужно избегать резкого перепада температур. Не стоит вносить цветы сразу в теплое помещение, если на улице холодно. Лучше оставить букет на несколько минут в прохладном помещении для адаптации к температуре, а после этого поставить в вазу.

«Перед этим важно правильно обработать стебли. Для мягких и толстых стеблей лучше делать косой срез, а для жестких — обломать конец и расщепить его ножом», — отметила Акимова.

Также эксперт посоветовала удалять нижние листья, чтобы избежать их гниения в воде.

Согласно результатам недавнего опроса, более половины (58%) россиян считают, что дарить цветы на 8 Марта необязательно.

Мужчины из этой части опрошенных отметили, что не видят смысла переплачивать за цветы, если в другой день букет можно купить дешевле. Женщины выступили против, потому что ведут с мужем общий бюджет или не любят срезанные цветы.

При этом 40% респондентов назвали цветы главным символом праздника. По их мнению, в этот день достаточно подарить хотя бы несколько цветов, чтобы порадовать женщин.

Ранее стало известно, сколько потратят российские мужчины на подарки коллегам к 8 Марта.

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