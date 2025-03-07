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Россиянам объяснили, как выбрать свежие цветы к 8 Марта

Эксперт Роспотребнадзора Акимова: при выборе цветов нужно смотреть на стебель
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Sergey Bezgodov/Shutterstock/FOTODOM

При выборе цветов к 8 Марта важно обращать внимание на стебель — он не должен быть сухим. Об этом в интервью РИАМО сообщила главный специалист-эксперт Сергиево-Посадского территориального отдела управления Роспотребнадзора по Московской области Арина Акимова. Кроме того, по ее словам, стоит проверить нижние лепестки.

«Эластичность лепестков — еще один показатель свежести. Если осторожно отогнуть лепесток и он вернется в исходное положение, значит, цветок действительно свежий», — рассказала Акимова.

Она также порекомендовала выбирать цветы с полураскрытым бутоном. Полностью распустившиеся цветы выглядят эффектно, но живут гораздо меньше, пояснила эксперт.

До этого Акимова дала советы, как продлить свежесть букета. В первую очередь, по ее словам, нужно избегать резкого перепада температур. Не стоит вносить цветы сразу в теплое помещение, если на улице холодно. Лучше оставить букет на несколько минут в прохладном помещении для адаптации к температуре, а после этого поставить в вазу.

Ранее россиянам рассказали, какие цветы подорожают к 8 Марта.

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