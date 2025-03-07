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Подельника внучки экс-мэра Самары могут объявить в международный розыск

Подельника по расправе над экс-мэром Самары объявят в международный розыск
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Юрий Стрелец/РИА Новости

Предполагаемого подельника внучки бывшего мэра Самары Виктора Тархова Екатерины, которую обвиняют в расправе над дедушкой и бабушкой, собираются объявить в международный розыск. Об этом сообщает kp.ru.

«Источники издания предполагают, что подозреваемый мог покинуть страну, что может объяснять молчание обвиняемой», — говорится в сообщении.

В конце февраля Екатерина Тархова призналась в совершении преступления. По ее словам, жертвы были отравлены, затем тела подверглись криогенной заморозке с использованием жидкого азота, после чего были расчленены и частично утилизированы. Последним якобы занимался подельник преступницы.

Обвиняемой назначили амбулаторную психолого-психиатрическую экспертизу. Кроме двойного убийства (часть 2, пункт «а» статьи 105 УК РФ), женщине инкриминируется мошенничество в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ) в связи с хищением автомобиля, принадлежавшего бабушке.

Ранее сообщалось, что на Урале мужчина обиделся на жену и 52 раза прижег ее раскаленной клюкой.

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