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На Урале мужчина обиделся на жену и 52 раза прижег ее раскаленной клюкой

Свердловчанин 52 раза прижег тело жены раскаленным железом и попал под суд
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Виталий Белоусов/РИА Новости

В Свердловской области мужчина 1972 года рождения предстанет перед судом за угрозу расправой и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью супруге. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Согласно материалам дела, 6 февраля мужчина распивал вместе с женой спиртное в частном доме в Талицком районе. В какой-то момент пара поссорилась и мужчина вонзил своей супруге нож в колено. Но этим агрессор не ограничился. Мужчина взял металлическую клюку, загнул ее. После этого он накалял ее в печи и прижигал тело жены не менее 52 раз. Затем он ударил женщину металлической палкой по голове.

«В результате противоправных действий обвиняемого женщине причинены телесные повреждения и многочисленные термические ожоги общей площадью около 57%», — уточнили в прокуратуре.

За вменяемые преступления уральцу грозит срок до десяти лет лишения свободы.

Ранее в Петербурге задержали женщину, которая пытала 15-летнюю дочь плойкой для волос.

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