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СК завел уголовное дело после отравления детей соевыми палочками в Подмосковье

СК возбудил дело по факту отравления детей соевыми палочками в Подмосковье
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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбудили после массового отравления детей в подмосковном Красноармейске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Следственный комитет Московской области.

«Следственным отделом по городу Пушкину ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья», — говорится в сообщении.

Как писал Mash, отравившиеся школьники попробовали палочки с соевым мясом из Китая, которые часто попадали в видео в TikTok. После того как ученики попробовали угощение, пять девочек и один мальчик почувствовали недомогание.

Дело находится на контроле у прокуратуры.

До этого сообщалось, что в Москве шесть студентов МГУ отравились в учебное время. Все учащиеся ели в столовой корпуса химического факультета. Спустя некоторое время их госпитализировали с кишечной инфекцией.

Ранее в Нижнем Новгороде завели дело после отравления полуторагодовалой девочки наркотиками.

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