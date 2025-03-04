В Нижнем Новгороде завели дело после отравления полуторагодовалой девочки наркотиками

Нижегородский СК возбудил дело после госпитализации полуторагодовалой девочки, отравившейся наркотиками. Об этом сообщили в областной прокуратуре.

1 марта ребенок попал в инфекционную больницу с признаками отравления наркотическим веществом. Проверку по факту произошедшего также организовали в надзорном ведомстве.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Нижегородской области возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 230 УК РФ (склонение к потреблению наркотических средств). Ход и результаты расследования также находятся на контроле прокуратуры», — сказано в сообщении.

Как писало издание NewsNN, пострадавшая живет с 34-летним отцом и 27-летней мачехой. Мужчина признался, что курил марихуану месяц назад, но делал это вне дома. В 2009 году он получил судимость за кражу, а сейчас нигде не работает, как и его супруга. В отношении отца составили протокол за неисполнение родительских обязанностей.

Ранее младенец отравился гашишем, пока был в гостях у бабушки и дедушки.