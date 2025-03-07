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В Москве студентов МГУ госпитализировали с отравлением

Shot: шесть студентов МГУ попали в больницу с кишечной инфекцией
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Shutterstock

В Москве шесть студентов МГУ отравились в учебное время. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным Telegram-канала, все учащиеся ели в столовой корпуса химического факультета. Спустя некоторое время их госпитализировали с кишечной инфекцией.

На данный момент в ситуации разбираются специалисты ответственных ведомств, они проводят эпидемиологическое расследование.

«В столовой отобрали пробы пищевой продукции, у персонала и пострадавших взяли анализы. В общежитии неподалеку проведут медосмотр студентов», – сообщается в публикации.

До этого в Хабаровском крае в детском саду произошла вспышка кишечной инфекции. В учреждение пришел болеющий ребенок, который контактно-бытовым путем заразил других детей, всего пострадали 12 человек. После проведения эпидемиологического расследования группу временно закрыли.

После инцидента в детском саду сотрудники СК начали проверку.

Ранее в Нижнем Новгороде завели дело после отравления полуторагодовалой девочки наркотиками.

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