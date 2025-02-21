Питоны в Таиланде отобрали дом у пенсионера

Семейство питонов выгнало таиландца-пенсионера из собственного дома. Об этом сообщает издание The Thaiger.

62-летний Туи Суванбанг, проживающий в провинции Кампхэнгпхет, позвонил змееловам национального парка Клонг Лан, расположенного поблизости. Мужчина сообщил, что его дом наводнило большое количество змей.

Только под столом во дворе дома Суванбанга были найдены пять огромных питонов длиной от одного до трех метров. Змееловы потратили не менее часа на то, чтобы найти, собрать и вывезти всех змей с участка мужчины.

Суванбанг утверждает, что в поселке это первый случай такого нашествия змей.

Тем временем москвичка засосала в пылесос пробравшуюся в ее квартиру змею.

Подобный случай происходил в Москве несколько дней назад на Гродненской улице. Рептилия ярко кораллового цвета заползла в прихожую, испугавшиеся жильцы вызвали спасателей, которые вынесли змею из жилья.

Ранее британка обнаружила змею в унитазе и теперь боится пользоваться туалетом.