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В Курской области завели дело после экспертизы «зубов дракона»

РИА Новости: в Курской области завели дело после экспертизы «зубов дракона»
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В Курской области завели уголовное дело по результатам экспертизы качества установленных в приграничных районах бетонных пирамид, называемых также «зубами дракона». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Предположительно, по результатам экспертизы, качество пирамид не соответствовало ГОСТ... Заведено уголовное дело», — заявил источник.

Заказчиком работ по установке «зубов дракона» была Корпорация развития Курской области, которая уже выступает ответчиком в тринадцати гражданских делах в региональном арбитражном суде.

17 февраля врио заместителя председателя комитета региональной безопасности Олег Горячев заявлял о возбуждении уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями в отношении Корпорации развития Курской области.

В начале марта врио губернатора Курской области Александр Хинштейн обвинил в саботаже руководство Корпорации развития Курской области за отказ выполнять решение властей о моратории на застройку в лесопарковой зоне Железногорского района.

Ранее дело о превышении полномочий при строительстве ФАПов возбудили в Курской области.

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