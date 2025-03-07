РИА Новости: в Курской области завели дело после экспертизы «зубов дракона»

В Курской области завели уголовное дело по результатам экспертизы качества установленных в приграничных районах бетонных пирамид, называемых также «зубами дракона». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Предположительно, по результатам экспертизы, качество пирамид не соответствовало ГОСТ... Заведено уголовное дело», — заявил источник.

Заказчиком работ по установке «зубов дракона» была Корпорация развития Курской области, которая уже выступает ответчиком в тринадцати гражданских делах в региональном арбитражном суде.

17 февраля врио заместителя председателя комитета региональной безопасности Олег Горячев заявлял о возбуждении уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями в отношении Корпорации развития Курской области.

В начале марта врио губернатора Курской области Александр Хинштейн обвинил в саботаже руководство Корпорации развития Курской области за отказ выполнять решение властей о моратории на застройку в лесопарковой зоне Железногорского района.

Ранее дело о превышении полномочий при строительстве ФАПов возбудили в Курской области.