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Корпорацию развития Курской области обвинили в злоупотреблении полномочиями

В Курской области возбудили новое дело в отношении корпорации развития региона
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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Врио заместителя председателя комитета региональной безопасности Олег Горячев заявил о возбуждении уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями в отношении корпорации развития Курской области. Об этом сообщает ТАСС.

В ходе заседания облправительства Горячев уточнил, что дело было принято к расследованию.

Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн, компания совершила «сомнительную сделку» по передаче в аренду 1100 квадратных метров площади и пяти машиномест в Москве. Глава региона подчеркнул, что это имущество должно быть возвращено в государственную собственность. В соответствии с условиями договора аренды, у правительства сформирована позиция, что эти действия были незаконными и нанесли ущерб интересам государства, бюджета и общества.

В начале февраля Хинштейн сообщил о возбуждении уголовного дела о превышении должностных полномочий при строительстве фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) в Курской области.

Ранее гендиректор «Росхимзащиты» получил условный срок по делу о мошенничестве.

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